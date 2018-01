‘Lazio en De Vrij bereiken akkoord; Europese topclubs hebben het nakijken’

Stefan de Vrij gaat aan het eind van deze week zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Lazio, meldt Sky Italia. De verdediger en zijn Italiaanse werkgever hebben maandenlang gepraat over een nieuwe verbintenis, maar nu is de knoop doorgehakt. De Vrij gaat naar verluidt bijtekenen tot medio 2019, waarbij de afkoopsom wordt vastgesteld op 25 miljoen euro.

Igli Tare, sportief directeur van de Romeinse club, meldde zondag al dat een overeenkomst naderde. "We zijn op de goede weg en moeten een gezamenlijke beslissing maken. Ik hoop dat zijn reis verdergaat bij ons. Het is ook iets wat hij zelf wil, want hij houdt van deze plaats en deze club. Hij heeft veel aanbiedingen van clubs van topniveau, maar zijn hart is van Lazio", aldus Tare.

De sportbestuurder verwijst naar de vermeende interesse van onder meer Internazionale, AC Milan, Juventus, Barcelona en Manchester United, die de Oranje-international naar verluidt op de korrel hadden. Sky Italia meldt dat De Vrij deze zomer waarschijnlijk alsnog gaat verkassen, maar met de contractverlenging houdt Lazio nog iets over aan de verdediger, die anders transfervrij zou vertrekken.