Tévez ‘op vakantie’ in China: ‘Ik wist zelf ook niet wat ik aan het doen was’

Carlos Tévez besloot vorige week Shanghai Shenhua achter zich te laten en zich aan te sluiten bij Boca Juniors, de club die hij verliet voor het avontuur in China. De Argentijn heeft het slechts een klein jaar volgehouden in Azië en bij zijn terugkeer bij Boca zegt de aanvaller blij te zijn dat hij de Chinese club de rug heeft toegekeerd.

"Ik was voor zeven maanden op vakantie in China", grapt de voormalig international in gesprek met TyC Sports. De spits, die grootverdiener was in het Aziatische land, kreeg van zijn vorige club de kritiek dat hij niet aan de verwachtingen voldeed. Hij zou volgens trainer Wu Jingui niet fit zijn en te hebben gekampt met overgewicht. "Het is prima dat de coach van Shanghai en de president kritiek op me hadden, ik wist zelf ook niet wat ik daar aan het doen was."

Tevez besloot begin vorig jaar Boca achter zich te laten en veel fans van de Argentijnse club konden deze actie van de routinier niet waarderen. "Ik weet dat er hier mensen zijn die geïrriteerd waren over de wijze waarop ik vertrok, maar dat is normaal. Nu zullen de fans me weer in het shirt van Boca zien en ze zullen weer als vanouds blij zijn."

De 76-voudig international brak ruim twee jaar geleden tijdens een duel het been van directe tegenstander Ezequiel Ham van Argentinos Juniors, een wedstrijd waarin Tévez twee keer wist te scoren (3-1). De aanvaller zegt het incident achter zich te hebben gelaten: "Het stoort me niet meer, dat is voetbal. Ik slaap 's nachts gewoon goed, omdat ik geen verkeerde attitude had toen."