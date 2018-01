‘In de zomer kost hij misschien wel meer dan honderd miljoen pond’

Riyad Mahrez wordt door de Engelse tabloids gelinkt aan een winterse transfer naar Arsenal of Liverpool, maar staat vooralsnog gewoon nog onder contract bij Leicester City. Manager Claude Puel rekent erop dat de Algerijns international het seizoen afmaakt bij the Foxes. Mochten clubs zich toch melden in het King Power Stadium, dan zullen zij volgens Puel diep in de buidel moeten tasten.

Mahrez begon onder de inmiddels ontslagen manager Craig Shakespeare moeizaam aan het seizoen, maar is met Puel aan het roer weer opgebloeid. Hij staat in de Premier League al op zeven doelpunten en evenveel assists. Na het vertrek van Philippe Coutinho naar Barcelona en het naderende vertrek van Alexis Sánchez bij Arsenal, wordt Mahrez in verband gebracht met Liverpool en the Gunners. Puel wil Mahrez behouden, maar wanneer hij toch verkocht wordt, rekent hij op een transfersom van meer dan honderd miljoen pond.

Puel werd maandag gevraagd of Mahrez honderd miljoen pond waard is. “Misschien”, aldus Puel tegenover diverse Engelse media. “Maar misschien kost hij in de zomer wel meer dan honderd miljoen pond.” De coach verwacht dat de buitenspeler bij Leicester City blijft. “Het zijn niet meer dan geruchten. We zien Riyad lachen, genieten van het voetbal en het spel met zijn ploeggenoten. Als de trainingen zijn afgelopen, gaat hij nog altijd door. Ik zou liever zien dat hij wat meer rust pakt, maar het is goed zo.”

Een andere speler van Leicester City die gelinkt wordt aan een transfer, is Harry Maguire. De 24-jarige verdediger wordt in verband gebracht met Manchester City. “Hij heeft zich sterk ontwikkeld sinds ik hier ben”, aldus Puel. “En hij blijft zich ontwikkelen. Hij anticipeert beter, leest het spel goed en is sterk aan de bal. Hij moet hard blijven werken, dat is belangrijk.”