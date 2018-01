De Boer had ‘een beetje pech’ in Engeland: ‘Hij kan iets uit niets creëren’

Frank de Boer moest na vier competitiewedstrijden al het veld ruimen bij Crystal Palace en zodoende kon de Nederlander bij zijn eerste klus in de Premier League niet imponeren. De momenteel clubloze trainer zegt in gesprek met Omnisport dat hij destijds onder meer de pech had dat sterspeler Wilfried Zaha geblesseerd raakte.

"Ik had echt een beetje pech dat hij in de eerste wedstrijd geblesseerd raakte. Ik moest hem in de daaropvolgende zes wedstrijden missen. Hij heeft een gigantische impact op Crystal Palace, want hij kan iets uit niets creëren. Hij kan voor een veel grotere club spelen dan Crystal Palace, dat is zeker. Daar ben ik honderd procent van overtuigd", aldus De Boer.

Gevraagd of een transfer in deze periode goed zou zijn voor de aanvaller, antwoordt De Boer: "Niet echt, omdat hij iedere wedstrijd moet spelen. Elke week. Ik denk dat dat voor hem het belangrijkste is. Liverpool zou een geweldige club voor hem zijn, maar ik ga wel zien wat hij in de toekomst gaat doen. Ik ben erg benieuwd naar hem, omdat hij veel potentie heeft."