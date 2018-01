‘We lopen met zijn komst vast vooruit op een vertrek van Labyad deze zomer’

Zakaria Labyad maakt het seizoen af bij FC Utrecht. Althans, dat verwacht grootaandeelhouder Frans van Seumeren. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat hij weten dat de aanvallende middenvelder deze maand niet naar Ajax vertrekt. “Dat zegt mijn onderbuikgevoel.” Onlangs meldde Voetbal International dat Erik ten Hag Labyad er graag bij zou hebben in de selectie van Ajax.

Labyad staat welwillend tegenover een vertrek bij FC Utrecht en heeft oren naar een hereniging met Ten Hag, tot voor kort trainer in de Domstad. Ajax is volgens het weekblad niet de enige club met belangstelling. Er zou ook 'concrete belangstelling van een aantal buitenlandse clubs' zijn, maar de voorkeur van Labyad ligt bij een topclub uit de Eredivisie. Zijn contract loopt door tot medio 2020.

Yassin Ayoub maakt het seizoen hoe dan ook af in Utrecht. “We hebben geprobeerd zijn contract te verlengen, maar dat is niet gelukt. We gunnen hem een zomerse transfer, maar hij mag nu niet weg omdat we voor onze sportieve ambities kiezen”, aldus Van Seumeren, die niet veel los liet over de eventuele komst van Samuel Armenteros. “Een zéér aantrekkelijke speler. Het is nog niet definitief, maar we zijn dichtbij. We lopen met zijn komst vast vooruit op een vertrek van Labyad deze zomer.”