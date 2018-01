Roda doet zaken met Schalke 04: ‘Technisch begaafd met scorend vermogen’

Roda JC Kerkrade heeft overeenstemming bereikt met Schalke '04 over Donis Avdijaj, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. De laatste formaliteiten worden op dit moment afgerond en indien de 21-jarige aanvaller de medische keuring doorstaat, wordt hij voor een halfjaar gehuurd van de Bundesliga-club.

Avdijaj doorliep de jeugdopleiding bij VFL Osnabrück en Schalke 04 en debuteerde in 2014 in het eerste elftal van laatstgenoemde club. Tussen 2015 en 2016 kwam hij anderhalf jaar uit voor het Oostenrijkse Sturm Graz. Avdijaj is meervoudig Duits jeugdinternational en speelde tot op heden één interland voor het nationaal elftal van Kosovo.

In Gelsenkirchen had de jongeling geen uitzicht op speelminuten bij de hoofdmacht en die Knappen hoopten al dat hij elders ervaring op kon doen: "Donis heeft speeltijd nodig op het hoogste niveau. We kijken om ons heen om hem voor het restant van het seizoen te kunnen verhuren", liet technisch directeur Christian Heidel donderdag al weten via de officiële kanalen van zijn club.

Harm van Veldhoven, technisch directeur van Roda, is verheugd dat Avdijaj zich gaat aansluiten bij de selectie van de Eredivisionist, zo laat hij weten op de clubsite: "We zijn verguld met de komst van Donis naar Roda JC. Donis heeft ervaring in Europese wedstrijden en kan op meerdere aanvallende posities uit de voeten. Hij is een technisch begaafde spelers die bezit over scorend vermogen."