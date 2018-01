Ajax deelt nieuw contract uit: ‘Daar wil ik heel graag deel van uitmaken’

Donny van de Beek heeft, nadat er eerder al een mondeling akkoord werd bereikt over een nieuw contract voor de middenvelder, maandagmiddag zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis. De twintigjarige Van de Beek ligt nu tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik voel heel veel vertrouwen van de club en denk dat ik hier nog stappen kan maken. Ajax kan de komende jaren iets moois neerzetten en daar wil ik heel graag deel van uitmaken”, laat het talent, dat afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen het Deens Lyngby nog twee keer trefzeker was voor de Amsterdammers, weten via de officiële kanalen van zijn club.

De contractverlenging voor Van de Beek vormt een nieuwe slag voor directeur spelersbeleid Marc Overmars, die er eerder ook al in slaagde om de verbintenis van Frenkie de Jong open te breken. Justin Kluivert is de volgende exponent van de jeugdopleiding die waarschijnlijk binnenkort een nieuw contract gaat ondertekenen.