AZ en Van den Brom gaan langer met elkaar door: ‘We zijn hongerig’

AZ en John van den Brom blijven ook volgend seizoen aan elkaar verbonden, melden zowel club als trainer maandag op de nieuwjaarsborrel. Van den Brom, die eerder al aangaf dat hij heel graag wilde bijtekenen, is blij met de verlenging, die nog niet officieel beklonken is: "Van beide kanten zijn we positief. Over de eerste seizoenshelft maar ook over de nabije toekomst."

"We zijn hongerig en we willen meer. Dat merk ik aan alle spelers. Zo hongerig zijn we wel. Er zit nog steeds ontwikkeling in. We zijn goed bezig, maar het kan nog steeds beter. Zowel spelers die zich individueel kunnen ontwikkelen als de manier van spelen. Dat is het doel voor de tweede seizoenshelft." Max Huiberts, technisch directeur bij de Alkmaarders, bevestigt het voornemen voor een langere samenwerking: "We hebben de intentie uitgesproken om langer met Van den Brom verder te gaan."

Van den Brom volgde in september 2014 Marco van Basten op als hoofdtrainer van de Eredivisionist. AZ bereikte onder de trainer achtereenvolgens de derde, vierde en zesde plaats in de Eredivisie. Vorig seizoen was de contractverlenging van Van den Brom nog een issue; toen wachtte de directie lang met het verlengen van de verbintenis na een matige eerste seizoenshelft. AZ is momenteel echter zeer tevreden over de prestaties van de trainer, die met zijn ploeg derde staat.