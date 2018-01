‘Ik denk dat hij voor Bayern München of Real Madrid gaat spelen’

Liverpool won zondag in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 van Manchester City, waardoor de ploeg van Josep Guardiola dit seizoen de eerste nederlaag in de Premier League incasseerde. Na afloop was men lyrisch over het spel van the Reds, maar Gary Neville is van mening dat Liverpool flink inlevert als Emre Can vertrekt naar een geïnteresseerde partij, zoals Juventus.

"Ik vind Can een fantastische speler. Hij heeft persoonlijkheid, karakter. En ik denk dat hij deze ploeg veel brengt gezien zijn karakter. De drie op het middenveld en de drie in de aanval waren briljant in de eerste helft. Zij hebben de toon gezet hoe je tegen Manchester City kan spelen als je over zoveel energie en kwaliteit beschikt", zegt Neville bij Sky Sports.

"Het zal een aderlating zijn voor Liverpool", vervolgt de oud-voetballer zijn verhaal over de middenvelder. "Hij zal het qua headlines niet halen bij de transfer van Philippe Coutinho (die naar Barcelona vertrok voor maximaal 160 miljoen euro, red.). Maar om hem te verliezen… Juventus is een slimme club. Ze strikken spelers die intelligent zijn, het spelletje kennen en gewiekst zijn."

"Ik weet dat men hem in Liverpool verschillend beoordelen inzake zijn kwaliteiten. Ik heb zelfs flinke discussies gevoerd met Jamie Carragher. Ik heb toen gezegd: 'Ik denk dat hij een speler is die voor Bayern München of Real Madrid gaat spelen.' Hij is een baas op het veld, heeft autoriteit en zulke spelers zijn er niet veel. Het zou volgens mij een groot verlies zijn voor Liverpool."