‘De enige reden dat ik hem naar Man United zie gaan, is een financiële’

Arsène Wenger stelde dat er maandag of dinsdag meer duidelijkheid is over de toekomst van Alexis Sánchez, die tot komende zomer vastligt bij Arsenal. De Chileen staat in de hevige belangstelling van zowel Manchester United als Manchester City en Gary Neville zou in de positie van de 29-jarige aanvaller waarschijnlijk opteren voor een dienstverband bij the Red Devils.

"Als je me twee weken geleden had vertelt dat Sánchez bij United had kunnen eindigen, had ik gezegd: ‘Hoe dan?’ Maar we moeten niet vergeten dat United een grote club is dat zelfs in de laatste vier jaar prijzen heeft gepakt. Ze hebben net zoveel prijzen gepakt als City in die periode, terwijl de ster van City rijzende is, terwijl United langzaam minder wordt", aldus Neville bij Sky Sports.

“Als Josep Guardiola City gaat verlaten, welke club zou Sánchez dan kiezen? Dan zou ik voor United kiezen. Iedereen praat over spelen voor Pep, maar niet dat hij gaat spelen voor City. Guardiola zit daar niet standaard, hij zal daar over vijf jaar niet meer zitten”, besluit de Engelsman. Jamie Carragher is het met Neville eens dat Sánchez een geweldige aankoop zou zijn voor de ploeg van José Mourinho.

“Het zou een grote verrassing zijn als hij bij United eindigt. Maar het feit is dat hij eerder met Guardiola heeft gewerkt en dat er veel verschil zit tussen beide clubs. Ik twijfel niet aan Mourinho, maar zijn manier van spelen, zeker in de grote wedstrijden, betekent dat Anthony Martial en Marcus Rashford moeten werken en meeverdedigen. De enige reden dat ik hem naar United zie gaan, is een financiële”, besluit de oud-verdediger.