Huntelaar: ‘Goed dat spelers met zo veel bagage voor Nederland kiezen’

Ajax hervat de competitie aankomend weekend met De Klassieker tegen Feyenoord en Klaas-Jan Huntelaar lijkt door de blessure van Kasper Dolberg voor die wedstrijd verzekerd van een basisplaats. De 34-jarige spits geldt als de routinier in de selectie van de Amsterdammers en komt bij Feyenoord mogelijk een oude bekende tegen die eenzelfde rol gaat vervullen voor de Rotterdammers.

Robin van Persie staat namelijk op het punt om terug te keren naar De Kuip en Huntelaar zou dat alleen maar toejuichen: “Het is goed als spelers met zo veel bagage voor de Eredivisie kiezen. Maar het delen van jouw ervaringen, de sturende rol die je kan hebben voor jonge profs, is een extraatje, een bonus. Je moet het altijd zelf nog laten zien op het veld”, vertelt hij in gesprek met Het Parool.

Huntelaar werkte afgelopen week met Ajax een trainingskamp af onder de nieuwe trainer Erik ten Hag en merkte daar dat de opvolger van Marcel Keizer in eerste instantie veel bij het oude laat: “Dat begrijp ik wel. De tijd om dingen wezenlijk te kunnen veranderen is kort. Twee weken. Dan kijk je vooral naar de aspecten die goed zijn en die houd je zo veel mogelijk intact.”

De Amsterdammers beginnen de tweede seizoenshelft met een achterstand van vijf punten op koploper PSV en Huntelaar denkt dat het niet onmogelijk is om dat verschil in de resterende wedstrijden goed te maken. Of hij het prettig vindt om meteen te beginnen met de kraker tegen aartsrivaal Feyenoord lijkt hij echter niet helemaal zeker te weten: “Als we winnen wel.”