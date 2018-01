Man City meldt zich bij mislopen Sánchez in Madrid

Leicester City heeft een bod van drie miljoen euro neergelegd bij Olympique Marseille. Met dat bedrag hopen the Foxes Bouna Sarr los te weken in Zuid-Frankrijk, al zal l’OM het bod waarschijnlijk van tafel vegen. (Daily Mail)

Schalke 04 huurde Baba Rahman vorig seizoen van Chelsea en dat is de Duitse club kennelijk bevallen. Die Königsblauen willen de verdediger opnieuw tijdelijk overnemen van the Blues . (The Sun)

Manager Josep Guardiola krijgt in ieder geval budget om een nieuwe spits aan te trekken in januari.