Borussia Dortmund strikt gewilde international voor 21,5 miljoen euro

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Manuel Akanji, zo maakt de Duitse topclub maandag via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige verdediger komt over van FC Basel, dat naar verluidt ongeveer 21,5 miljoen euro ontvangt. Akanji heeft tot medio 2022 getekend bij de oude werkgever van Peter Bosz en gaat spelen met rugnummer 16.

Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, zegt op de clubsite blij te zijn met de komst van de jongeling: “Manuel heeft zich met zijn prestaties in de kijker gespeeld bij meerdere Europese topclubs en we zijn verheugd dat hij voor ons gekozen heeft. Hij heeft zowel bij de nationale ploeg van Zwitserland als in de Champions League bewezen dat hij op het hoogste Europese podium kan acteren.”

“Ik had een goed gevoel overgehouden aan de gesprekken met de verantwoordelijken bij Dortmund. Het was een beslissing met het hart. En het voetbal dat Dortmund speelt bevalt mij. Ik verheug me op mijn tijd hier en ik zal mijn stinkende best doen”, laat de viervoudig international van Zwitserland op de clubsite van zijn nieuwe werkgever weten.

De verdediger, die een Nigeriaanse vader heeft, maakte in 2015 de overstap van FC Winterthur naar FC Basel, waar hij nog tot medio 2021 vastlag. De jonge verdediger zaterdag op de training en zou dezelfde dag al een medische keuring in Dortmund hebben ondergaan. De komst van Akanji betekent dat Neven Subotic waarschijnlijk mag vertrekken: de Serviër wil graag in Engeland spelen.