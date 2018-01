Mourinho: ‘Grappig om te zien dat anderen zich als slachtoffer gedragen’

Jose Mourinho en Antonio Conte voerden dagenlang via de Engelse media een koude oorlog uit, wat resulteerde in meerdere beledigingen. Conte sprak over de Portugees als ‘een kleine man’ die af en toe ‘seniel’ is die voorvallen vergeet, terwijl Mourinho onder meer een matchfixingzaak van de manager van Chelsea uit het verleden aanhaalde. Volgens Mourinho is de ruzie voor hem nu afgelopen.

"Ik heb vaak mijn verantwoordelijkheden genomen. Wanneer ik niet begin met woorden maken, is het grappig om te zien dat anderen aan de andere kant zich als slachtoffers gedragen, terwijl ze dat niet zijn. Maar, echt waar, hier geniet ik niet van. Dat is ook waarom het wat mij betreft voorbij is", laat Mourinho tegenover verschillende Engelse media weten.

De manager van Manchester United erkent dat hij fouten maakt: "Soms is het mijn schuld, soms de schuld van de andere manager. Als het mijn fout is en ik anders had moeten handelen, ben ik de eerste die mijn verontschuldigingen aanbied. Dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan na een akkefietje met Claudio Ranieri toen ik de kans kreeg. Onze relatie verbeterde daarna snel, omdat ik mans genoeg was om sorry te zeggen."

Conte liet eerder al weten dat hij niet verder wilde kibbelen met Mourinho. De oefenmeester vindt het ook niet nodig dat de trainersvakbond had moeten ingrijpen: "Dat vind ik niet zo belangrijk. Maar hij heeft ernstige woorden gebruikt. Dit zal ik niet vergeten. Voor de club is het geen probleem. Dit is een probleem tussen mij en hem. Nu houd ik ermee op."