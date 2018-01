Arsenal krijgt tegenvaller te verwerken uit Frankrijk: ‘Hij zal niet vertrekken’

Arsenal lijkt deze maand afscheid te gaan nemen van Alexis Sánchez, die in de afgelopen dagen hardnekkig in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United. Malcom zou volgens de laatste geruchten de gedroomde opvolger zijn van de Chileen, maar Girondins Bordeaux houdt vooralsnog de poot stijf.

“Malcom zal niet vertrekken”, laat Bordeaux-eigenaar Nicolas de Tavernost in duidelijke bewoordingen weten aan L’Équipe, terwijl ook algemeen directeur Stéphane Martin aangeeft dat er voorlopig nog geen akkoord in zicht is: “Op dit moment zijn we met niemand in gesprek en is er niets nieuws te melden. Wij zijn niet van plan om deze winter spelers te laten gaan.”

Of Bordeaux er inderdaad in gaat slagen om Malcom deze maand binnenboord te houden is echter nog de vraag, aangezien de zaakwaarnemer van de vleugelspeler volgens verschillende Engelse media deze week naar Londen komt om te onderhandelen met the Gunners. De Franse journalist Nicolas Morin claimde zondag zelfs al dat de Braziliaan afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten in Bordeaux.

Als Arsenal er wel in slaagt om een akkoord met de Fransen te bereiken zal er aardig in de buidel getast moeten worden. De twintigjarige linkspoot kost volgens de laatste geruchten maar liefst vijftig miljoen euro. Bordeaux maakt als dat bedrag op tafel komt een mooie winst op Malcom, die twee jaar geleden voor vijf miljoen euro over kwam van Corinthians.