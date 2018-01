‘Er zat dan iemand met de deur open te poepen, hij praatte gewoon met me’

Maceo Rigters gold ruim tien jaar geleden als een van de betere talenten van Nederland. De oud-aanvaller van onder meer Blackburn Rovers, Norwich City, Barnsley en Willem II was een van de smaakmakers onder Foppe de Haan bij Jong Oranje tijdens het EK in eigen land, maar zegt in gesprek met VICE Sports dat hij toen al zag dat hij minder talentvol was dan bijvoorbeeld Ryan Babel of Royston Drenthe.

Rigters is echter niet jaloers op de carrière van Babel, die onder meer Champions League speelt met Besiktas. "Nee, tuurlijk niet man. Babel was een van de grootste talenten van Nederland. Rigters zeker niet, haha", aldus Rigters, die wel door had dat hij minder succesvol zou zijn. "Ja, anders speelde ik wel bij Ajax, Feyenoord of PSV. Ik kwam van Dordrecht en ging naar NAC, waar ik niet eens altijd basisspeler was."

"Ik kon aardig voetballen, maar was vooral een harde werker. Babel gaat naar Liverpool, Drenthe naar Real Madrid. Die talenten had ik niet, zo reëel was ik wel", vervolgt Rigters, die na het EK vertrok naar Blackburn Rovers in de Premier League. De voormalig aanvaller is echter niet financieel onafhankelijk, zoals De Haan eerder suggereerde: "Nee, het is niet zo dat ik nu lekker op mijn luie reet kan zitten. Ik heb hem ook nooit verteld wat ik ging verdienen, maar in die tijd was het voor mij zeker een mooie stap."

Rigters moest in Engeland wel even wennen aan de humor in het land: "Wat ik bijvoorbeeld raar vond, is dat als je de kleedkamer in liep, er vaak gewoon iemand met de deur open zat te poepen. Hij praatte dan gewoon met me. Ik dacht dan: doe gewoon normaal man. Gek, een beetje tegen het vieze aan. Ze geven je bijvoorbeeld een flesje drinken aan, maar dan likken ze er snel aan."