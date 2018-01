Feyenoord bevestigt langverwachte terugkeer Van Persie

De kogel is door de kerk: Robin van Persie keert definitief terug bij Feyenoord, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De aanvaller heeft zijn tot medio 2018 lopende contract bij Fenerbahçe laten ontbinden en tekent maandag in Rotterdam een verbintenis voor anderhalf jaar. Zodoende keert de topscorer aller tijden van Oranje na veertien jaar terug in De Kuip.

De terugkeer van Van Persie hing al een tijdje in de lucht en het Algemeen Dagblad en Voetbal International wisten vorige week vrijdag al te melden dat de aanvaller er reeds uit was met Feyenoord. Men moest alleen nog de laatste plooien gladstrijken en dat is inmiddels gebeurd, waardoor Giovanni van Bronckhorst vanaf volgende week de beschikking heeft over Van Persie. Van Persie komt dus nog niet in actie tegen Ajax.

Van Persie speelde in augustus zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe en kampte lange tijd met een knieblessure, die hij opliep bij Oranje. Begin december maakte de aanvaller nog één keer deel uit van de selectie van Fenerbahçe, maar hij bleef in de wedstrijd tegen Kasimpasa negentig minuten op de bank. Trainer Aykut Koçaman liet eerder al weten dat een vertrek van Van Persie onvermijdelijk was: “Het is voor beide partijen niet voordelig om er op dit moment over te praten. Momenteel is een vertrek van Van Persie het beste en dat lijkt aanstaande.”

Het zat er al langer in dat als Van Persie Fenerbahçe zou verlaten, hij terug zou keren bij Feyenoord. De 102-voudig international doorliep in Rotterdam-Zuid de jeugdopleiding en maakte in 2002 zijn debuut. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht won Van Persie direct de UEFA Cup met Feyenoord. Arsenal kaapte Van Persie in 2004 weg uit De Kuip. Via Manchester United kwam de aanvaller in 2015 in Istanbul terecht, waar hij tot 40 doelpunten en 8 assists kwam in 91 wedstrijden.