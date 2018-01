‘Salah kostte niet meer dan drie miljoen, maar bijna niemand toonde interesse’

Liverpool nam Mohamed Salah afgelopen zomer voor 42 miljoen euro over van AS Roma en tot dusver is de Egyptenaar iedere euro waard. In 30 wedstrijden kwam de aanvaller reeds tot 24 doelpunten en 9 assists. Zaakwaarnemer Craig Honeyman wilde de aanvaller zes jaar geleden al in de Premier League stallen, maar er waren weinig clubs met interesse.

Salah speelde destijds voor El Mokawloon in Egypte en Honeyman nam contact op met alle Premier League-clubs buiten de top zes. “Hij kostte niet meer dan drie miljoen euro, maar bijna niemand toonde interesse. Alleen Stoke City en Hull City informeerden voorzichtig”, zegt Honeyman tegenover de Daily Mail. De toen twintigjarige Salah verkaste uiteindelijk niet naar de Premier League, maar naar het Zwitserse FC Basel.

Rotblau telde 2,5 miljoen euro neer voor Salah en in Zwitserland werd de Egyptenaar een sensatie, waarna hij alsnog in de Premier League terecht kwam. Chelsea had een bedrag van 16,5 miljoen euro voor hem over, maar zijn verblijf bij the Blues werd geen succes. Via Fiorentina en AS Roma kwam de vleugelaanvaller bij Liverpool terecht, waar hij nu dus veel indruk maakt.