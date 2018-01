Adam Maher vertrekt per direct bij PSV en tekent bij FC Twente

Adam Maher is speler van FC Twente. De middenvelder heeft zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij PSV laten ontbinden en speelt de rest van het seizoen in De Grolsch Veste, zo hebben beide clubs via de officiële kanalen bekendgemaakt.

Als een verrassing komt de transfer niet, want De Telegraaf meldde zaterdag al dat de 24-jarige zijn keuze had laten vallen op het FC Twente van Gertjan Verbeek, de trainer met wie hij ook al samenwerkte bij AZ. “Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met Adam. Ik ken hem goed, het is jammer dat Adam niet geheel uit de verf is gekomen bij PSV. Daar had ik zelf ook wat meer van verwacht. Adam zelf ook, neem ik aan”, zei Verbeek vorige week vrijdag in een interview met FOX Sports.

"Ik had gelijk een goed gevoel bij FC Twente. Het is een club met veel uitstraling, met supporters die voor het voetbal leven. FC Twente staat nu op een positie waar het niet hoort. Ik wil graag helpen om omhoog te klimmen. Natuurlijk speelt ook mee dat ik opnieuw met Gertjan Verbeek kom te werken. Ook Thomas (Lam, red.) ken ik nog goed van mijn periode bij AZ. Hem heb ik de afgelopen dagen meerdere keren gesproken over de club. In het begin is het altijd even wennen, maar ik voel me fit en klaar om te spelen", vertelt Maher op de website van zijn nieuwe werkgever

Ook Sparta Rotterdam en FC Utrecht toonden interesse in Maher, maar de vijfvoudig international van het Nederlands elftal gaat dus verder in Enschede. Maher maakte in 2013 voor acht miljoen euro de overstap van AZ naar PSV, maar kwam in Eindhoven nooit helemaal uit de verf. Hij liet zich vorig seizoen verhuren aan Osmanlispor en kwam in het huidige voetbaljaar tot slechts één optreden in de Eredivisie.