Franse bond schorst schoppende scheids ‘tot nader order’

De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond FFF heeft Tony Chapron ‘tot nader order geschorst’, zo maakt men maandag via de officiële kanalen bekend. De commissie gaat zijn trappende beweging richting Diego Carlos nu verder onderzoeken.

De 45-jarige Chapron werd zondagavond wereldnieuws toen hij Diego Carlos natrapte, nadat de verdediger van Nantes de arbiter ten val had gebracht door voor hem langs te kruisen. De arbiter uit Grenoble vertelde na afloop aan middenvelder Valentin Rongier dat hij weg was gegleden, maar lijkt door vrijwel niemand te worden geloofd.

De scheidsrechtersbond haalde Chapron enkele uren na het duel tussen Paris Saint-Germain en Nantes al van de wedstrijd tussen Angers en Troyes, die voor komende woensdag op het programma staat, en Chapron moet nu afwachten of hij volgend weekeinde wél mag fluiten. De vergadering van de tuchtcommissie staat voor donderdagavond gepland.

De voorzitter van Nantes, Waldemar Kita, beklaagde zich in l’Équipe al over de actie van Chapron: “Het is een grap. Ik heb al twintig berichtjes gehad waarin mensen wereldwijd zeggen dat deze scheidsrechter een grap is (…) Zelfs als hij het niet bewust deed, moet hij zijn excuses aanbieden. Ergens moest ik er ook om lachen, want ik heb nog nooit zoiets gezien.”