De Jong heeft Oranje niet uit hoofd gezet: ‘Heb nooit afscheid genomen’

Nigel de Jong speelde in maart 2015 zijn laatste interland voor het Nederlands elftal, toen er met 1-1 gelijkgespeeld werd in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De 33-jarige middenvelder keerde onlangs terug in de Bundesliga, waar hij voor 1.FSV Mainz 05 tekende. De Jong heeft een terugkeer bij Oranje nog niet uit het hoofd gezet.

“Nu kan ik bij Mainz in ieder geval spelen en verder zien we wel. Ik heb nooit afscheid genomen als international”, zegt de 81-voudig international in gesprek met Kicker. De Jong maakte afgelopen weekeinde zijn officiële debuut voor Mainz, maar kon niet voorkomen dat zijn nieuwe club met 3-2 onderuit ging tegen Hannover 96.

In de tijd dat De Jong geen interlands speelde, miste Oranje een EK en een WK. “Ieder land kent zwakkere fases, we moeten het nu weer langzaam opbouwen. België heeft ook zo’n periode gehad en heeft nu weer een sterke competitie en een goede nationale ploeg”, stelt De Jong, die merkt dat hij nog altijd het imago van ‘bad boy’ heeft. “Soms zorgt het ervoor dat mensen op de straat niet naar me toekomen om dingen te vragen.”

“Mijn vrienden weten exact wat voor persoon ik ben: open, ik maak veel grapjes en ben altijd vrolijk”, vervolgt de middenvelder. Hij speelde afgelopen jaar voor Galatasaray, maar belandde daar op een zijspoor. “Maar op het veld ben ik een beest. Dat is mijn stijl, ik wil gewoon altijd winnen.”