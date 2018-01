‘ADO-verdediger al in Portugal voor medische keuring bij Benfica’

Tyronne Ebuehi staat op het punt om naar Benfica te verkassen, zo weet het Portugese Record maandag te melden. De 22-jarige verdediger van ADO Den Haag zou al in Lissabon zijn gearriveerd en is reeds begonnen aan de medische keuring. Benfica zou de transfer later op de dag officieel bekend maken.

Het is onduidelijk wat voor bedrag ADO Den Haag overhoudt aan de transfer van Ebuehi, wiens contract in de Hofstad nog tot komende zomer loopt. De club probeerde de tweevoudig Nigeriaans international langer aan zich te binden, maar Ebuehi legde een nieuwe contractaanbieding naast zich neer. Hij was van mening dat er onvoldoende waardering uit de aanbieding sprak en wist dat diverse clubs geïnteresseerd waren.

Zo werd hij vorige week nog nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar het Engelse Norwich City. Ook Olympiacos en Anderlecht zouden Ebuehi in het vizier hebben gehad, maar Jeffrey van As, manager voetbalzaken bij ADO Den Haag, was er desondanks van overtuigd dat de verdediger in Den Haag zou blijven. “Ik denk nog steeds wel dat hij blijft”, sprak Van As tegenover het Algemeen Dagblad.

Maar nu lijkt Benfica dus aan de haal te gaan met Ebuehi, die in 2013 door ADO Den Haag overgenomen werd van HFC EDO uit Haarlem. Hij moet in Lissabon de opvolger worden van André Almeida, die op het punt staat om naar Leicester City te verkassen. Hij is nog de enige rechtsback die aan de eisen van trainer Rui Vitória voldoet, nadat Nélson Semedo afgelopen zomer naar Barcelona vertrok.