‘Ik wilde het terug nu het nog kan, dat hebben Robin, Rafael en Wesley ook’

Nigel de Jong verraste enigszins door in januari bij het Duitse 1.FSV Mainz 05 te tekenen. De middenvelder zat al een tijdje op een zijspoor bij Galatasaray, maar is in de Bundesliga direct basisspeler en speelde 78 minuten mee in het duel met Hannover 96 (3-2 nederlaag). In gesprek met de Volkskrant zegt De Jong dat het hem niet zoveel interesseert wat de buitenwacht van hem vindt.

“Ik volg mijn eigen gevoel. Ik wil afsluiten hoe ik wil afsluiten. Strijdend. Bij een club waar het echt om voetbal draait, de organisatie klopt en iedereen een kwartier voor de afgesproken tijd al op het trainingsveld staat. Naast de rijstepap heb ik vooral de Duitse stiptheid gemist”, aldus De Jong, die kort bij Los Angeles Galaxy speelde. Als zakenman zag hij veel mogelijkheden in Californië, maar hij was al snel klaar met het gebrekkige niveau en het verre reizen in het Amerikaanse voetbal.

“Ik heb een autobedrijf, handel in vastgoed en bouw parkeergarages, ook in Duitsland. Zakendoen heb ik altijd leuk gevonden”, zegt de 81-voudig international, die voorlopig nog niet klaar is met voetballen. "Dat doet mijn hart racen. Dat was een beetje uit me gezogen. Ik wilde het terug nu het nog kan. Dat hebben die andere gasten, Robin, Rafael en Wesley ook. We gaan door tot we erbij neervallen. Pas met een rollator dat veld af.”

“De energie, de vrolijkheid, de onderbroekenlol in de kleedkamer, het toeleven naar een wedstrijd; dat heb ik zo gemist”, vervolgt De Jong. Hij constateert dat een defensieve middenvelder van zijn soort momenteel een uitstervend ras is. “Ik had het er laatst met Davids over: we zijn van een uitstervend ras. In Nederland kijkt men graag naar schoonheid. Maar je hebt ook bijters nodig, die het elftal mentaal sterker maken. Van wie dan soms vergeten wordt dat ze ook aardig kunnen voetballen.”