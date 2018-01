Overbodige verdediger van Feyenoord blijkt alom gewild

Juventus denkt aan Christian Eriksen en de bijna transfervrije Mesut Özil. De club uit Turijn neemt het volgende maand in de Champions League op tegen de werkgever van de Deen, Tottenham Hotspur. (Corriere dello Sport)

De strijd om de zestienjarige Umaro Embalo is er een van vier geworden. Naast Manchester United en RB Leipzig hebben ook Barcelona en Real Madrid interesse in de jeugdige aanvaller van Benfica. (Daily Mirror)