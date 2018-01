Trappende scheidsrechter gaat de wereld over: ‘Het is zo amateuristisch’

Paris Saint-Germain won zondagavond met 0-1 van FC Nantes, maar na de wedstrijd ging het vooral over de actie van scheidsrechter Tony Chapron. Diego Carlos leek de leidsman per ongeluk onderuit te lopen, maar hij kreeg een tweede gele kaart na het incident. Daarnaast maakte Chapron een trappende beweging naar de verdediger van FC Nantes.

“Het is een grap. Ik heb al twintig berichtjes gehad waarin mensen wereldwijd zeggen dat deze scheidsrechter een grap is. Wat wil je dat ik zeg? Als ik teveel zeg, word ik op de vingers getikt door een ethische commissie. We hebben niet het recht om dingen te zeggen, dat is niet goed in mijn ogen. Hij moet nu wachten op een bericht, zo werkt dat. We kunnen hem nu niet spreken, ik wacht op groen licht”, zegt Waldemar Kita, voorzitter van FC Nantes, in gesprek met L’Équipe.

“Dit is allemaal niet serieus, het is zo amateuristisch. Er is een moment waarop je moet stoppen. Of we moeten een revolutie in gang zetten”, vervolgt de preses van de huidige nummer vijf van de Ligue 1. “Wat het bmest shockerend is? Ik denk die trappende beweging, want hij deed het in mijn ogen niet bewust. Maar zelfs als hij het niet bewust deed, moet hij zijn excuses aanbieden. Ergens moest ik er ook om lachen, want ik heb nog nooit zoiets gezien.”

“Ik zag de actie niet, maar Diego Carlos deed het niet expres. Hij is daar de speler niet naar. Diego Carlos vertelde me dat hij uitgleed en dat hij een schop kreeg van de scheidsrechter. Hij moet even goed over die actie nadenken, want wij zouden voor zoiets tien wedstrijden schorsing voor krijgen”, aldus Nantes-middenvelder Valentin Rongier. Ploeggenoot Leo Dubois wilde er niet teveel over kwijt. “Er zullen genoeg mensen zijn die er voor mij over willen praten. Ik ben naar de scheidsrechter geweest en vroeg wat er gebeurde. Hij vertelde iets anders dan wat ik op de beelden zag. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren.”