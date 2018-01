Frenkie de Jong: 'In het buitenland spelen ze niet met zo'n type als ik'

Frenkie de Jong heeft bijzondere weken achter de rug. Marcel Keizer transformeerde De Jong van een middenvelder tot een inschuivende libero en dat sorteerde positief effect op de prestaties van Ajax. Erik ten Hag lijkt vooralsnog niet af te stappen van de gedachte van zijn voorganger. In het oefenduel met Lyngby BK (5-1 winst) vormde De Jong zaterdag samen met Matthijs de Ligt het centrale verdedigingsduo.

De Jong benadrukt dat zijn positie als inschuivende centrale verdediger van tijdelijke aard is. "De trainers en iedereen binnen Ajax weten dat ik uiteindelijk op het middenveld eindig", vertelt de verdediger annex middenvelder in het Algemeen Dagblad. "Ik heb daar kort over gesproken met Ten Hag. Ik vind het prima om op '4' te spelen. Ik ben ook blij dat ik speel, maar uiteindelijk moet ik op het middenveld terechtkomen."

Niet alleen omdat De Jong zich middenvelder voelt, maar ook vanwege zijn eigen toekomst. "In het buitenland spelen ze niet met zo'n type als ik in de verdediging. In de internationale top is dat kwetsbaar." Hij wijst erop dat een voetballer op het middenrif sneller op interessante posities komt om echt beslissend te kunnen zijn. "Maar achterin krijg ik nu wel alle ballen. Dat is ook wel lekker."

De Jong snapt dat Ten Hag vooralsnog het geraamte van Keizer in stand houdt, ook al zullen accenten in de opbouw en het druk zetten anders worden gelegd. "Het middenveld staat goed en als ik goed genoeg ben kom ik daar vanzelf tussen."