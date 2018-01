‘Feyenoord neemt geen genoegen met anderhalf miljoen voor Basacikoglu’

Feyenoord ziet vooralsnog geen reden om Bilal Basacikoglu te laten gaan. Volgens het Algemeen Dagblad is er nadrukkelijk belangstelling van het Turkse Kayserispor voor de buitenspeler, die zelf welwillend staat tegenover een vertrek.

Kayserispor, de nummer vijf van de Süper Lig én werkgever van Deniz Türüç, zou ongeveer anderhalf miljoen euro voor Basacikoglu willen betalen. Het dagblad schrijft dat Feyenoord dat vooralsnog geen bedrag vindt om het vertreksein voor de bankzitter nu op groen te zetten.

Feyenoord nam Basaçikoglu in de zomer van 2014 over van sc Heerenveen en zag in de buitenspeler een speler die in de toekomst, bij doorverkoop, geld kon opbrengen. De 22-jarige aanvaller ondertekende weliswaar vorig jaar een nieuw contract tot medio 2020, maar hij moest zijn speeltijd grotendeels invullen als invaller.