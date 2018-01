‘Als Ajax niet kampioen wordt, zal hij ongetwijfeld zijn biezen pakken’

Edwin van der Sar geeft ruimte aan de bij Ajax traditionele machtsspelletjes met illustere slachtoffers als Johan Cruijff, Wim Jonk, Dennis Bergkamp en op termijn wellicht hijzelf en Marc Overmars, zo oordeelt Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft Van der Sar 'het signaal van de topvoetballer' afgegeven met zijn statement dat hij opstapt als trainer Erik ten Hag niet voldoet aan de verwachtingen.

"Als je drie trainers in ruim een jaar aanstelt en succes blijft uit, dan telt geen enkel excuus meer. Wie je ook bent of wat je hebt gepresteerd", vertelt Driessen maandag in zijn column. Als extra afweging neemt Van der Sar mee dat onder Ten Hag progressie moet optreden in het spel en de prestaties van Ajax. Hij wil zich zeker niet alleen vastpinnen op een kampioenschap. "Deze slag om de arm is een formaliteit, want zoals Ajax zich in december manifesteerde tegen kampioen PSV en het zo bewierookte AZ was van ouderwetse Ajax-allure", oordeelt de journalist.

"Lukt het Ajax niet om kampioen te worden, dan zal Van der Sar ongetwijfeld z’n biezen pakken. Een onvermijdelijk besluit, hoe jammer ook voor Ajax, dat zijn boegbeeld dan verliest." Ervaren directeuren als Michael Kinsbergen en Dolf Collee stoomden Van der Sar klaar voor een baan bij 'een financieel supergezonde voetbalclub met een kerngezonde jeugdopleiding en de potentie om jarenlang het Nederlandse clubvoetbal te domineren'. "Alleen past Van der Sars persoonlijkheid soms niet bij de slangenkuil, die Ajax is en blijft."

Driessen wijst erop dat Van der Sar geen hork of autoritaire leider is, die een club als een verlichte despoot naar zijn hand zet. "Terwijl Ajax daar af en toe om vraagt. Het pleit voor Van der Sar dat hij niet zo is, maar daarmee geeft hij ruimte aan de bij Ajax traditionele machtsspelletjes met illustere slachtoffers als Johan Cruijff, Wim Jonk, Dennis Bergkamp en op termijn wellicht hijzelf en Marc Overmars. Want verdwijnt Van der Sar bij Ajax omdat Ten Hag onvoldoende functioneert, dan kan Overmars als directeur spelersbeleid onmogelijk op z’n post blijven zitten."