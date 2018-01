Vermeer denkt aan vertrek en eist binnen 24 uur gesprek met Feyenoord

Kenneth Vermeer stuurt aan op een winters vertrek bij Feyenoord, zo schrijft De Telegraaf maandag.De beslissing van trainer Giovanni van Bronckhorst om vast te houden aan Brad Jones als eerste doelman is volgens het dagblad als een mokerslag aangekomen bij de al maanden weer topfitte doelman.

Feyenoord zou afgelopen maand al een transfer van Vermeer naar het buitenland hebben tegengehouden. Op 28 december werden technisch directeur Martin van Geel en trainer Giovanni van Bronckhorst geïnformeerd dat Vermeer met onmiddellijke ingang elders eerste keeper op hoog niveau kon worden; een verhuur voor een half jaar.

Feyenoord dacht drie dagen na en besloot een overstap af te blazen. Tijdens het trainingskamp in Spanje zou Van Bronckhorst bovendien een beslissing nemen over de positie van eerste keeper en zodoende leek Vermeer serieus in aanmerking te komen voor de plek van eerste doelman. Van Bronckhorst hield echter alles bij het oude en ziet geen reden om Jones onder de lat vandaan te halen.

"Ik ben naar Feyenoord gekomen om te spelen en niet om op de bank te zitten. We moeten praten met de trainer en de clubleiding", stelt Vermeer, die mede door blessureleed slechts drie officiële duels in de afgelopen achttien maanden keepte en nog een contract tot medio 2020 heeft. "Het is niet de bedoeling om nog twee jaar op de bank te zitten. Ik heb nu niet de leeftijd om reservedoelman te zijn."

Binnen 24 uur gaan partijen om de tafel om tot op een oplossing te komen, op nadrukkelijk verzoek van de doelman. Vermeer doet er naar eigen zeggen 'echt alles aan' om de rest van de selectie te ondersteunen. "Ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten, maar iemand die keihard traint en ook wil dat de andere jongens hun best doen. Anders kan ik ook geïrriteerd raken. Niemand moet over mij kunnen zeggen dat ik er met de pet naar heb gegooid. Ik ben geen opgever, dat ben ik nooit geweest."