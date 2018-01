‘Manchester City zet streep door Sánchez na telefoontje van Felicevich’

Manchester City gaat niet langer voor de winterse óf zomerse komst van Alexis Sánchez, zo schrijven Britse media in de nacht van zondag op maandag. De toekomst van de aanvaller van Arsenal ligt zo goed als zeker bij Manchester United, dat plotseling de strijd aanging en bereid is om de 29-jarige Chileens international meer geld te bieden dan de koploper van de Premier League. Het feit dat zaakwaarnemer Felix Felicevich de directie van the Citizens vervolgens om meer geld vroeg, viel naar verluidt verkeerd in het Etihad Stadium.

Manchester City liet vrijdag al weten dat men de winterse komst van Sánchez zou afblazen als in financieel opzicht bepaalde grenzen zouden worden overschreden en dat is precies wat er is gebeurd. Felicevich liet de lijstaanvoerder weten dat United bereid was om meer geld te bieden, qua salaris en bonussen: 393.000 euro per week aan salaris, een bonus van 28 miljoen euro en 5,6 miljoen euro aan commissie voor Felicevich. Dat de belangenbehartiger in extremis nog meer geld van the Citizens verlangde, na maandenlang een goede werkrelatie te hebben gehad, was voor Manchester City naar verluidt de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Manchester City wist aanvankelijk niet of de interesse van de stadsgenoot oprecht was en was in principe bereid om nog een keer met Arsenal en Felicevic te onderhandelen, maar zette een streep door de interesse toen duidelijk werd dat een overgang van de Chileen naar Old Trafford een zeer reëele optie is. Josep Guardiola staat achter de beslissing van de directie, ook al was Sánchez zijn nummer één doelwit afgelopen zomer en had hij de winterse komst van de ex-speler van Udinese en Barcelona ook toegejuichd.

Sánchez liet in de voorbije dagen weten dat hij welwillend stond tegenover Manchester United en dat was voor Guardiola ook een reden om het hoofdstuk af te sluiten, daar hij alleen spelers wil hebben die honderd procent betrokkenheid tonen. Sánchez wil Arsenal ondertussen zo spoedig mogelijk verlaten. Arsène Wenger liet zondag weten dat 'in de komende 48 uur' de knoop inzake de aanvaller wordt doorgehakt.