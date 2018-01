VIDEO - Scheidsrechter trapt na en deelt vervolgens tweede gele kaart uit

Tony Chapron heeft zondag voor een bizar incident gezorgd tijdens de wedstrijd tussen Nantes FC en Paris Saint-Germain (0-1) in de Ligue 1. PSG won dankzij een doelpunt van Ángel Di Maria met 0-1, maar na de wedstrijd ging het vooral over een zeer opmerkelijke actie van de scheidsrechter. Chapron werd in de slotminuten per ongeluk omver gelopen door Nantes-verdediger Diego Carlos. De arbiter ging tegen de grond, maakte vervolgens een natrappende beweging richting Carlos en gaf de Braziliaan vervolgens zijn tweede gele kaart.