Paris Saint-Germain rekent met moeite af met verrassing van Ligue 1

Paris Saint-Germain heeft de eerste competitiewedstrijd van 2018 winnend weten af te sluiten. Les Parisiens waren zondagavond nipt te sterk voor FC Nantes: 0-1. De ploeg van Ranieri wist het de lijstaanvoerder van de Ligue 1 lastig te maken, maar een doelpunt van Ángel Di María was genoeg voor de overwinning.

FC Nantes is tot dusver de verrassing van het seizoen en bezette voor het treffen met Paris Saint-Germain de vijfde plaats in de Ligue 1, met 33 punten uit 19 wedstrijden. Toch wist trainer Ranieri vooraf dat de wedstrijd tegen les Parisiens lastig zou worden. “Tegen PSG ga ik drie bussen parkeren”, beloofde de oefenmeester vooraf in gesprek met Canal+. Neymar was bij de bezoekers niet van de partij, omdat de Braziliaan met een ribblessure kampt. Les Parisiens wonnen midweeks met 0-2 van SC Amiens in de Coupe de la Ligue.

Ook in Nantes ging de lijstaanvoerder van de Ligue 1 voortvarend van start. Na twaalf minuten spelen kwam Paris Saint-Germain op voorsprong. Een pass van Edinson Cavani belandde via een handig overstapje van Kylian Mbappé bij Di María, die vanuit kansrijke positie niet faalde: 0-1. De Argentijn had later in de eerste helft de marge kunnen verdubbelen, maar hij wist een goede voorzet van Adrien Rabiot niet te verzilveren en raakte voor een open doel de lat.

Doordat les Parisiens verzuimden om de wedstrijd op slot te gooien, bleef FC Nantes in de wedstrijd. Di María kreeg in de eerste fase van de tweede helft opnieuw een grote kans op zijn tweede treffer van de avond. Mbappé vond de Argentijn na een fraaie rush, maar zijn schot ging naast. Emiliano Sala leek de thuisploeg vervolgens op gelijke hoogte te brengen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. PSG-trainer Unai Emery bracht Thomas Meunier in het veld voor Cavani en wilde de voorsprong zo koste wat het kost vasthouden.

Via Adrien Thomasson had Nantes nog de gelijkmaker kunnen produceren, maar de defensie van Paris Saint-Germain hield uiteindelijk stand. De thuisploeg maakte de wedstrijd niet vol met elf man, want Diego Carlos kreeg op curieuze wijze zijn tweede gele kaart. Hij leek scheidsrechter Tony Chapron per ongeluk onderuit te lopen tijdens een aanval van Paris Saint-Germain. De leidsman gaf Diego Carlos echter zijn tweede gele kaart, waardoor hij voortijdig naar de kleedkamer kon.