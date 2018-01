Barcelona boekt eerste competitiezege in Anoeta sinds 2007

Barcelona heeft zondagavond een einde gemaakt aan zijn slechtste uitreeks in de 21e eeuw in competitieverband. Na een reeks van twee remises en vijf nederlagen zegevierden de Catalanen voor het eerst sinds 2007 bij Real Sociedad: 2-4. De Basken stonden na ruim een half uur spelen met 2-0 voor, maar Paulinho, Luis Suárez en Lionel Messi zorgden voor de ommekeer in Anoeta. Barcelona heeft zodoende negen punten meer dan Atlético Madrid, terwijl Real Madrid liefst negentien punten minder heeft. De regerend landskampioen heeft echter nog een inhaalduel met Leganés tegoed.

Real Sociedad speelde een uitstekende eerste helft: het team van Eusébio controleerde het spel van Barcelona op het middenveld en was levensgevaarlijk in de aanval. Willian José bezorgde de defensie van de bezoekers hoofdbrekens en sloeg na tien minuten toe. Uit een voorzet van Adrian Odriozola kopte de Braziliaan, die aan de aandacht van Paulinho was ontsnapt, raak: 1-0. Barcelona kwam daarna goed weg toen een treffer van wederom Willian José werd afgekeurd wegens een vermeende overtreding van David Zurutuza op Ivan Rakitic. In de 34e minuut verscheen alsnog de 2-0 op het scorebord.

Sergio Canales was niet van de bal af te krijgen en verzond uiteindelijk een heerlijke pass richting Juanmi, die het leer via Sergi Roberto achter Marc-André ter Stegen schoot: 2-0. Luttele minuten later profiteerde het team van Valverde van een fout bij de Basken. Suárez zette goed door aan de linkerkant, waarna Paulinho de bal achter Géronimo Rulli werkte en de bezoekers nog in een redelijke uitgangspositie voor de tweede helft bracht.

Barcelona had na rust slechts vijf minuten nodig om de tussenstand te nivelleren. Suárez ontving een pass van Messi, dacht niet na en werkte het leer met een heerlijke curve hoog achter Rulli heen: 2-2. De Catalanen waren geen schim van het team uit de eerste helft en zochten naar een derde treffer. Opnieuw stond een fout van Real Sociedad aan de basis van de winnende goal van Barcelona. Thomas Vermaelen gaf de bal mee aan Suárez, die Rulli voor een tweede keer verschalkte. Het slotakkoord kwam op naam van Messi, die enkele minuten voor tijd een vrije trap schitterend binnenschoot.