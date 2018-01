‘Ik kan me voorstellen dat Vermeer vindt dat hij geen eerlijke kans heeft gehad’

Brad Jones blijft ook in de tweede seizoenshelft de eerste doelman van Feyenoord, zo maakte trainer Giovanni van Bronckhorst zaterdag bekend. De beslissing zorgde als vanzelfsprekend voor de nodige chagrijn bij Kenneth Vermeer, die weigerde in actie te komen in het oefenduel met FC Luzern (2-1 winst). Sinclair Bischop, journalist van RTV Rijnmond begrijpt de teleurstelling van Vermeer.

“Wat ik niet begrijp, en dat meen ik serieus en ik heb Giovanni hoog zitten, is dat hij een dag voor de oefenwedstrijd de keepers bij elkaar haalde en vertelde wie eerste keeper is. Ik kan me nu wel voorstellen dat Vermeer vindt dat hij geen eerlijke kans heeft gehad”, zegt Bischop tegenover RTV Rijnmond. Hij stelt dat Vermeer er beter mee had kunnen leven als Van Bronckhorst de keuze na de oefenwedstrijd tegen FC Luzern had gemaakt.

“Dat was ook eerlijker geweest”, vervolgt de journalist. Feyenoord sloot de eerste seizoenshelft af met zeges op Sparta Rotterdam, Heracles Almelo en Roda JC Kerkrade. “Aan de andere kant: Feyenoord heeft een goede decembermaand achter de rug, na een mindere periode in de eerste seizoenshelft. De uitslagen waren weer zoals we dat gewend waren van Feyenoord.. Dan snap ik wel dat Van Bronckhorst daarop wil voortborduren, maar nogmaals: ik kan me wel voorstellen dat Vermeer 'pissed off' is.”