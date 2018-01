Borussia Dortmund mist Aubameyang en incasseert puntenverlies

Borussia Dortmund is zondagavond niet verder gekomen dan een doelpuntloze remise tegen VfL Wolfsburg. Het team van Peter Stöger kreeg enkele goede kansen op de volle buit, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. De geschorste Pierre-Emerick Aubameyang was er niet bij. Dortmund liet de kans lopen om rivaal Schalke 04 van de derde plek te stoten in de Bundesliga.

Voorafgaand aan de wedstrijd was veel te doen om Aubameyang. Een uur voor de aftrap werd duidelijk dat de aanvaller buiten de wedstrijdselectie werd gelaten om 'disciplinaire redenen' en zijn vader kondigde vervolgens een transfer aan. Dortmund leek Aubameyang op het veld te missen, want in de voorhoede maakte de thuisploeg weinig indruk. Beide ploegen hadden één goede kans in de eerste helft. Doelman Roman Bürki van Dortmund voorkwam een treffer van Daniel Didavi, terwijl Alexander Isak op aangeven van Mario Götze op de paal stuitte. Isak had, net als de zeventienjarige Jadon Sancho, voor het eerst een basisplaats na twee invalbeurten.

Hoewel de jongelingen zich wilden laten gelden, bleef het in de eerste helft bij 0-0. Kort na de ondebreking had Andriy Yarmolenko er 1-0 van moeten maken. De Oekraïener stond vlak voor het doel en had genoeg tijd en ruimte, maar schoot over. Even later trof Sancho de paal na voorbereidend werk van Shinji Kagawa. Dortmund zette aan, maar er kwamen ook kansen voor de bezoekers. Zo moest Bürki een afstandsschot van William met de vingertoppen uit het doel houden en redding brengen toen Sancho op aangeven van Andre Schürrle uithaalde.