Mourinho staat open voor buitenkans: ‘Normaal investeren we in de zomer’

Alexis Sánchez staat op het punt om Arsenal te verlaten en Manchester United zou momenteel de beste papieren hebben om de Chileen binnen te halen. Daarmee zouden the Red Devils stadgenoot Manchester City aftroeven. José Mourinho, manager van Manchester United, zegt dat het in principe niet de bedoeling is dat er spelers bijkomen in januari, maar geeft toe dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden.

“Onze selectie is niet samengesteld om spelers erbij te krijgen in januari. De spelersgroep is samengesteld met een idee, een filosofie die ik deel met Ed Woodward en de eigenaren. Normaal gesproken wordt er in de zomer geïnvesteerd, de balans in de selectie wordt dan gecreëerd. Maar een transfer kan altijd gebeuren”, wordt Mourinho geciteerd door Sky Sports. “Als er een fantastische kans is, vecht je voor die kans.”

“Als het gebeurt, gebeurt het. Maar als het er niet van komt, is dat ook zo. Ik houd van mijn spelers en mijn huidige selectie”, vervolgt de Portugese manager. “Normaal gesproken gaan we in de zomer proberen om onze selectie te versterken. Er zullen dan wat spelers vertrekken, maar je probeert ieder onderdeel van het team beter te maken. Als je iets op de winterse transfermarkt doet, moet je in ieder geval voorkomen dat je hetzelfde in de zomer weer moet doen.”

“Als je nu een keeper koopt, moet je zorgen dat je dat in de zomer niet opnieuw hoeft te doen. Dus als je besluit om de groep doelmannen te versterken, hoeft dat in de zomer niet meer. In de zomer hebben we drie targets: een verdediger, een middenvelder en een aanvallende speler. Als er in de winter al een speler bijkomt, betekent dat er in de zomer eentje minder zal komen”, besluit Mourinho. Sánchez behoorde dit weekeinde niet tot de selectie van Arsenal en er lijkt daardoor een transfer aanstaande te zijn.