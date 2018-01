VIDEO'S - Di María slaat toe, scheidsrechter trapt na, Depay dribbelt en mist

Paris Saint-Germain verstevigde zondagavond de koppositie in de Ligue 1. De lijstaanvoerder won bij FC Nantes, maar het was scheidsrechter Tony Chapron die viraal ging met een bizarre actie in de slotminuten. AS Monaco liet punten liggen bij Montpellier, terwijl Memphis Depay en Kenny Tete evenmin tot winst kwamen. Dit zijn de samenvattingen van de speelronde.

De winnende goal van Ángel Di Maria tijdens Nantes - PSG (0-1)

Gevloerde arbiter trapt na en deelt tweede gele kaart uit

Memphis Depay dribbelt en mist tijdens Olympique Lyon - Angers (1-1)

AS Monaco laat op bezoek bij Montpellier punten liggen

Pierre Lees-Melou schiet OGC Nige naar zege op Amiens (1-0)

De heerlijke rush en assist van Malcom tijdens Troyes - Girondins Bordeaux (0-1)

Olympique Marseille heeft geen kind aan Stade Rennes (0-3)

Caen - Lille (0-1), de wedstrijd van twee rode kaarten