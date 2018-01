Uitblinker Wijnaldum lacht: ‘Ik praat nu de hele tijd Nederlands’

Georginio Wijnaldum was zondag een van de uitblinkers van Liverpool tegen Manchester City (4-3). De aanjager van the Reds is na afloop te spreken over het spel van zijn ploeg, maar betreurt het feit dat Manchester City terugkwam in de wedstrijd. Liverpool gaf een 4-1 voorsprong nog bijna uit handen en dat baart Wijnaldum zorgen.

"Dat is nog iets wat we moeten verbeteren", erkent de Nederlandse middenvelder voor de camera van Ziggo Sport. "Het is niet de eerste keer dat we teams laten terugkeren in de wedstrijd door onnodige fouten. Nu winnen we, maar als gelijk hadden gespeeld was ik wel boos geworden." In delen van de wedstrijd werd Manchester City overklast door Liverpool. Wijnaldum betitelt het spel van zijn ploeg als 'aardig'. "Ik denk niet dat een ploeg het Manchester City dit seizoen zo moeilijk heeft gemaakt als wij hebben gedaan."

Het was voor Liverpool de eerste wedstrijd na het veelbesproken vertrek van Philippe Coutinho. Volgens Wijnaldum ervoer de ploeg geen extra druk om te bewijzen dat er 'leven na Coutinho' was. "Dat is meer iets van de media. Het zat eraan te komen dat hij zou vertrekken. Als team wilden we natuurlijk dat hij zou blijven, maar je gunt hem die overstap wel. Het is een goede voetballer en een goed persoon. Voor hem waren we heel blij. Daarna hebben we ons gefocust op Manchester City en zijn we er niet meer mee bezig geweest."

Deze maand verwelkomde Wijnaldum landgenoot Virgil van Dijk, die negen dagen geleden debuteerde met een winnend doelpunt tegen Everton in de FA Cup. Zondag was Van Dijk er niet bij vanwege een lichte hamstringblessure. Wijnaldum heeft nog geen tijd gehad om de verdediger rond te leiden, maar is wel gelukkig met diens komst. "Hij doet het goed. Volgens mij mogen de jongens hem wel, en andersom. Ik praat nu de hele tijd Nederlands. Een jaar lang heb ik alleen maar Engels moeten praten, dus het is wel lekker om nu Nederlands te kunnen praten. Ik heb een maatje erbij", zegt hij lachend.