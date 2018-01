‘Armenteros verlaat Italië na halfjaar en keert terug in Nederland’

Samuel Armenteros keert volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca di Marzio terug in Nederland. De spits van Benevento zou graag vanwege familieredenen terugkeren naar Nederland en zou in FC Utrecht zijn volgende bestemming hebben gevonden. De spits maakt het seizoen mogelijk op huurbasis af bij de Domstedelingen.

Afgelopen seizoen maakte de 27-jarige aanvaller negentien doelpunten in de competitie namens Heracles Almelo. De Zweeds international maakte daarna voor ongeveer twee miljoen euro de overstap naar Benevento, dat voor de eerste keer in de clubgeschiedenis was gepromoveerd naar de Serie A. Afgelopen zomer was Heracles ook in gesprek met Panathinaikos over een transfer.

Daarnaast kon Armenteros ook naar Saudi-Arabië, maar daar voelde de spits niets voor. Benevento rook zijn kans en werd de zevende club voor de doelpuntenmaker. Eerder speelde hij ook voor sc Heerenveen, Anderlecht, Feyenoord, Willem II en FK Qarabag. Armenteros kwam dit seizoen negen keer in actie en scoorde één keer namens zijn Italiaanse club, dat met zeven punten stijf onderaan staat.