Depay verspeelt met Lyon kostbare punten tegen degradatiekandidaat

Olympique Lyon heeft zondag in eigen huis kostbaar puntverlies geleden. De Franse topclub ontving Angers SCO en alles weer vooraf erop dat Lyon gemakkelijk zou winnen van de bezoekers, maar Angers kon uiteindelijk met een punt huiswaarts keren: 1-1. Door het gelijkspel staat Lyon nu acht punten achter op koploper Paris Saint-Germain, dat zondagavond nog speelt tegen Nantes.

Memphis Depay kreeg van trainer Bruno Génésio een basisplaats, maar Kenny Tete mocht op de bank plaatsnemen. De ex-Ajacied zag dat zijn ploeg na een kwartier spelen al tegen een achterstand aankeek: Jérémy Morel beging een overtreding in het strafschopgebied, waarna Karl Toko Ekambi namens de uitploeg vanaf elf meter de 0-1 mocht produceren door gedecideerd raak te schieten. Lyon had verreweg het meeste balbezit, maar de degradatiekandidaat kwam nauwelijks in de problemen.

In de tweede helft bracht Nabil Fekir zijn ploeg snel op gelijke hoogte: de offensieve middenvelder annex aanvaller zette zelf de aanval op en kon uiteindelijk de 1-1 tegen de touwen werken. Daarna ging Lyon driftig op zoek naar de winnende treffer, maar Depay en zijn ploeggenoten konden het net niet meer vinden, ondanks enkele goede mogelijkheden en het feit dat Flavien Tait met twee keer geel vroegtijdig de kleedkamer moest opzoeken.