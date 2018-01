Liverpool bezorgt Man City eerste nederlaag in doelpuntenfestijn

Manchester City hoopte het Premier League-seizoen ongeslagen te voltooien, maar dat is de ploeg van Josep Guardiola niet gelukt. De koploper van de Premier League werd zondag door Liverpool geklopt in een doelpuntenfestijn: 4-3. The Reds speelden grote delen van de wedstrijd ijzersterk, maar in de slotfase werd het nog spannend. Door de zege stijgt Liverpool naar de derde plek, met evenveel punten als nummer vier Chelsea en nummer twee Manchester United. Lijstaanvoerder Manchester City heeft een voorsprong van vijftien punten.

Een lichte hamstringblessure hield Virgil van Dijk aan de kant tegen de club die zijn komst ook wel zag zitten. Georginio Wijnaldum had wel een basisplaats bij Liverpool, dat al vroeg op voorsprong kwam. Alex Oxlade-Chamberlain zette Anfield in vuur en vlam nadat hij de bal overnam op het middenveld, langs Fernandinho dartelde en vanaf een kleine twintig meter de verre hoek vond met een laag schot. Hij maakte zijn derde competitiedoelpunt voor Liverpool in 20 wedstrijden; in zijn laatste 71 duels voor Arsenal maakte hij er ook drie. Liverpool kwam veel feller voor de dag dan Manchester City en de voorsprong was daarom niet onlogisch.

Gaandeweg de eerste helft kwamen de bezoekers wat beter in de wedstrijd. Doelman Loris Karius werd in de eerste veertig minuten niet echt op de proef gesteld, maar zag bijvoorbeeld een schot van Leroy Sané net naast vliegen. Een afstandsschot van Kevin De Bruyne rolde veilig in de armen van Karius. De eerste echt grote kans leverde echter direct een doelpunt op voor de bezoekers. Na een afgemeten lange bal van Kyle Walker nam Leroy Sané het leer aan met de borst. In één beweging passeerde hij de naïef verdedigende Joe Gomez, om het zestienmetergebied te bestormen en hard uit te halen in de korte hoek. Het schot leek houdbaar voor Karius, maar die bleef een antwoord schuldig.

Het tweede bedrijf begon met gevaarlijke momenten aan weerszijden. Zes minuten na rust kopte Nicolás Otamendi plots op de lat, nadat hij Firmino en Joël Matip aftroefde bij een corner. Karius was geklopt, maar kon opgelucht ademhalen. Daarna trok Liverpool het duel echter naar zich toe. Doelman Ederson hield een schot van Oxlade-Chamberlain nog knap uit de korte hoek en zag Mohamed Salah op de lat schieten, maar vervolgens werd Ederson in korte tijd driemaal verschalkt. De 2-1 kwam van Firmino, die John Stones aftroefde in het duel en met een prachtige stift de uitgekomen Braziliaan passeerde.

Twee minuten later was het opnieuw raak. Vlak nadat Sadio Mané van afstand de paal trof, was hij trefzeker met een feilloos geplaatst schot in de kruising. De ploeg van Jürgen Klopp overklaste Manchester City en was vastberaden om het duel definitief te beslissen door de score op te voeren. Dat gebeurde via Salah, die van grote afstand raak schoot. Hij pikte de bal op toen Ederson het leer slecht wegwerkte en twijfelde geen moment, door over de keeper te mikken: 4-1. Bernardo Silva zorgde zeven minuten voor tijd voor de 4-2, waardoor het toch weer spannend werd. In de blessuretijd mocht de ongemoeide Ilkay Gündogan er 4-3 van maken en daar zou het bij blijven, omdat Sergio Agüero na een vrije trap net naast kopte.