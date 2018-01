Vader Aubameyang kondigt transfer aan: ‘De kleine aap moet hier weg’

Pierre-Emerick Aubameyang werd door Peter Stöger uit de selectie gezet voor het competitieduel met VfL Wolfsburg vanwege disciplinaire redenen en de trainer van Borussia Dortmund liet tegen de Duitse media weten dat Aubameyang zaterdag een teambespreking miste. De vader van de spits van Gabon laat zich uit over de toekomst van zijn zoon en doet dat in relatie met een akkefietje met Kicker.

De Duitse sportkrant berichtte over de perikelen rond de Gabonese aanvaller, waarbij werd gesproken over 'Affenzirkus'. Aubameyang was niet blij met de woordkeuze van journalist Karlheinz Wild, zo liet hij weten op Instagram: "Deze Duitse journalisten die me aanvallen, terwijl ik me tot op de dag van vandaag goed gedraag… Ik denk dat deze journalist een ander woord had kunnen kiezen. "Affenzirkus", oftewel "Monkey Circus"."

In een statement van Kicker zei Wild dat hij alleen maar wilde zeggen dat Aubameyang onnodig de aandacht op zich eist door bepaalde voorvallen die buiten het voetbalveld plaatsvinden. Het kwaad was echter al geschied volgens Pierre Aubameyang, de vader van de spits. Nu zijn zoon ook buiten de selectie is gehouden, laat de vader via Instagram duidelijk weten dat hij verwacht dat zijn zoon snel vertrekt bij BVB.

"Een waardeloze journalist die mijn zoon als een aap behandelt. Ik heb het gevoel dat hij ons terug wil brengen naar de tijd van Hitler. Ik denk gewoon dat de kleine aap en zijn familie hier weg moeten, want het is gewoon onleefbaar geworden. Deze krant met weinig klasse weet in ieder geval dat wij ons niet langer meer thuis voelen hier", aldus de vader van Aubameyang.