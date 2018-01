‘Het is een bende bij Arsenal, dat zou nooit mogen gebeuren bij een topclub’

Arsenal verloor zondagmiddag met 2-1 van Bournemouth, wat betekent dat de ploeg van Arsène Wenger alle officiële wedstrijden in 2018 niet heeft weten te winnen. Alexis Sánchez werd gepasseerd door de Franse manager vanwege de tranfserperikelen rond zijn persoon, maar Jamie Redknapp kan niet begrijpen waarom de Chileen niet gewoon speelde.

"Ik vind het ongelooflijk, ook al staat een speler op het punt om te vertrekken, waarom hij dan niet voor zijn club kan uitkomen", zegt de oud-middenvelder bij Sky Sports. "Het is een bende. Je hebt spelers, Jack Wilshere, Alexis Sánchez en Mesut Özi, de beste spelers van de club, die komende zomer uit hun contract lopen! Dat zou nooit mogen gebeuren bij een topclub als Arsenal. Het is een treurige situatie voor de club, want dat zijn het soort spelers die seizoenskaarten verkopen."

"Dus dat je ze niet kan zien spelen… Ik vind het erg spijtig voor de fans van Arsenal. Ze hebben zichzelf in deze slechte positie gebracht: de manager, het bestuur, allemaal. Het kan niet weer gebeuren, zulke spelers moeten voor een langere termijn worden vastgelegd. Ze moeten Manchester United of Manchester City niet beter maken. Ze moeten spelen voor Arsenal, een van de grootste clubs ter wereld", besluit Redknapp.