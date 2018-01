Arsenal geeft zege weg en verliest zonder Sánchez tegen Aké en co

Arsenal heeft zondagmiddag wederom puntverlies geleden in de Premier League. De mannen van Arsène Wenger kwamen vlak na de onderbreking nog wel op voorsprong tegen Bournemouth, maar moesten na goals van Callum Wilson en Jordon Ibe uiteindelijk met een nederlaag van het veld stappen. Door het verlies blijft nummer zes Arsenal twaalf punten achterstaan op nummer twee Manchester United, dat maandag nog in actie komt tegen Stoke City.

Arsenal moest het zonder onder anderen Mesut Özil en Alexis Sánchez rooien. Terwijl de Duitser geblesseerd moest afhaken, werd de Chileen door Wenger buiten de selectie gehouden. De aanvaller wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar een van de twee Engelse grootmachten uit Manchester en werd zodoende gepasseerd door de Fransman. Zonder Sánchez had de uitploeg zeer veel moeite met Bournemouth, dat in de beginfase goed wegkwam doordat een schot van Ainsley Maitland-Niles namens the Gunners het aluminium teisterde.

Het gaat helemaal mis voor Arsenal, dat een voorsprong uit handen geeft tegen AFC Bournemouth en nu achter staat... ?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 14 januari 2018

De mannen van Eddie Howe hielden eenvoudig stand, maar vlak voor het rustsignaal kreeg Danny Welbeck de kans om zijn ploeg de voorsprong te bezorgen. De aanvaller stuitte echter op Asmir Begovic. Aan de andere kant van het veld schreeuwde Bournemouth om een penalty vanwege een vermeende handsbal van Alex Iwobi, maar scheidsrechter Kevin Friend zag er geen strafschop in. Hector Bellerin brak vlak na de pauze de ban: de verdediger stoomde bij een counter op en verschalkte met pijn en moeite Begovic.

Bournemouth leek wakkergeschud na de tegentreffer en Wilson maakte de aansluitingsteffer. De aanvaller reageerde twintig minuten voor tijd alert op een voorzet van Ryan Fraser en passeerde Petr Cech, die halfslachtig ingreep. De Tsjechische doelman moest vier minuten later weer een tegentreffer incasseren: Ibe kon na een goede aanval van Bournemouth afdrukken en Cech kon het schot niet keren. Arsenal maakte daarna aanstalten om het Nathan Aké en consorten lastig te maken, maar Bournemouth had ook in de slotfase weinig te duchten van het bezoek.