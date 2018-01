‘Nog een halfjaar FC Groningen is geen straf, het WK missen zou zonde zijn’

Mimoun Mahi lag in november van vorig jaar nog overhoop met de clubleiding van FC Groningen en leek, nadat hij weer in genade aan was genomen, in december tegen Sparta Rotterdam zijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld voor de Trots van het Noorden. De kans is echter aanwezig dat de aanvaller, die toen aangaf toe te zijn aan een ‘nieuwe stap’, na januari ook nog gewoon in Groningen actief is.

“Nog een halfjaar bij Groningen blijven is ook geen straf. Ik kan me hier goed ontwikkelen. En hier nog een half jaar voetballen zou me goed doen. Als de juiste club komt, die me op de juiste manier wil brengen sta ik er voor open. Maar ik wil niet ten koste van alles weg hier”, legt hij uit in gesprek met RTV Noord.

Mahi was de afgelopen interlands een vast waarde in de selectie van Marokko en weet dat het van groot belang is dat hij, als hij een transfer maakt, met het oog op het WK meteen weer aan spelen toe komt: “Daarom twijfel ik ook. Het komende half jaar is superbelangrijk. Ik moet veel spelen, belangrijk zijn en mijn ding doen. Want het zou heel erg zuur en zonde zijn als ik het WK misloop.”

De buitenspeler noemt dat toernooi een ‘jongensdroom’, maar geeft aan dat hij zeker open staat voor de juiste club waar hij zich verder kan ontwikkelen. Mahi kan, hoewel er wel wat speelt met een aantal clubs, echter nog niets concreets zeggen over een vertrek uit de Eredivisie: “Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Ik heb veel mooie dingen laten zien op de Nederlandse velden. Frankrijk bevalt me wel, Spanje ook. Lekker weer hè? Maar ik denk dat ik in Engeland ook wel goed zou passen, met mijn fysiek.”