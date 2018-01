El Hamdaoui legt met assist basis van eenvoudige winst FC Twente

FC Twente is zondagmiddag in een onderling treffen met Jong FC Emmen als winnaar uit de bus gekomen. De manschappen van Gertjan Verbeek waren op bezoek bij de Jupiler League-club de betere partij en konden dankzij treffers van Fredrik Jensen en Peet Bijen met een zege huiswaarts keren.

In het oefenduel in Drenthe gebeurde er in de openingsfase vrij weinig, maar na twintig minuten viel er wel wat te beleven. Mounir El Hamdaoui, die momenteel contractloos meetraint bij de Tukkers, produceerde een knappe assist op Jensen, die de bal in het netje kon deponeren. Even later leek de ex-spits van onder meer AZ te scoren, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd.

El Hamdaoui en doelman Jöel Drommel werden in de rust vervangen door Tom Boere en Jorn Brondeel en ook in het tweede bedrijf was Twente de betere. Onder anderen Boere en Thomas Lam hadden de mogelijkheid de marge te verdubbelen, maar beiden hadden het vizier niet op scherp staan. Bijen wist nog wel te scoren, waardoor Twente met 0-2 won in De Jens Vesting.