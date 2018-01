Kluivert enthousiast: ‘Hij is een kleine pitbull, maar ook goed aan de bal’

De beoogde basisopstelling van Ajax mocht zaterdagmiddag aantreden tegen het Deense Lyngby en de Amsterdammers wonnen de wedstrijd met overtuigende cijfers: 5-1. Aan de linkerkant vormden Nicolás Tagliafico en Justin Kluivert, die van Erik ten Hag de voorkeur lijkt te krijgen boven Amin Younes, een tandem en de aanvaller was tevreden over de samenwerking met de nieuwkomer.

“Dat liep lekker. Nico is net zo klein als ik, maar bloedfanatiek en ijzersterk in de duels. Echt een kleine pitbull, spijkerhard, maar daarnaast ook goed aan de bal. We voelen al aardig aan hoe we elkaar goed kunnen gebruiken en dat kan alleen maar groeien”, analyseert hij in gesprek met Voetbal International. “Volgens mij zijn we als ploeg wel klaar voor Feyenoord. Het is lekker dat de competitie weer gaat beginnen, we weten allemaal wat ons te doen staat.”

Kluivert vond de wedstrijd tegen de Deense laagvlieger een goede afsluiter van het eerste trainingskamp onder leiding van Ten Hag: “We hebben een zware, maar goede trainingsweek gehad. Dat was ook wel even nodig, na een periode waarin we van de vakantie hebben kunnen genieten.”

Voor Kluivert vormde het trainingskamp in de Portugese Algarve eveneens een mooi moment om terug te blikken, aangezien hij een jaar geleden door Peter Bosz op dezelfde locatie voor het eerst bij de selectie werd gehaald. De achttienjarige aanvaller beseft nu pas hoe snel het allemaal is gegaan in de afgelopen twaalf maanden: “Destijds was ik een broekie, die net kwam kijken, nu ben ik een basisspeler. Zo snel kan het gaan, maar ik ben er nog niet. Deze lijn wil en moet ik doortrekken.”