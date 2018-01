De Vrij ‘wil zelf blijven’: ‘Hij heeft veel aanbiedingen van topclubs’

Stefan de Vrij heeft nog altijd niet bijgetekend bij Lazio en zodoende gaan de geruchten dat de Oranje-international nog steeds uitkijkt naar een transfer. Meerdere clubs, zoals Internazionale, AC Milan, Juventus, Barcelona en Manchester United, zouden de verdediger op de radar hebben staan. Igli Tare verwacht echter dat De Vrij, die tot komende zomer vastligt, alsnog gaat bijtekenen.

De Vrij zou volgens de laatste berichten niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij de Romeinse club staan en Tare bevestigt dit. "We zijn op de goede weg en moeten een gezamenlijke beslissing maken. Ik hoop dat zijn reis verdergaat bij ons. Het is ook iets wat hij zelf wil, want hij houdt van deze plaats en deze club. Hij heeft veel aanbiedingen van clubs van topniveau, maar zijn hart is van Lazio."

"Ik hoop dat hij blijft", vervolgt de sportief directeur in gesprek met TGCom. "Het kan morgen al voor elkaar zijn. Het is niet een kwestie van 'wanneer', maar op welke wijze er een deal wordt beklonken." Naar verluidt is De Vrij bereid een nieuw tweejarig contract te tekenen, waarbij de ontsnappingsclausule wordt vastgesteld op 25 miljoen euro.