Winter met klassieke grap gefopt door cultheld: ‘Mijn vriend Aron gaat betalen’

Aron Winter heeft in zijn carrière met veel goede voetballers gespeeld, maar de Nederlander zegt dat Paul Gascoigne wellicht de meest memorabele was. De twee voetbalden begin jaren negentig samen bij Lazio en Winter geeft aan dat de Engelsman, die de laatste jaren vooral in het nieuws komt vanwege zijn problemen met alcohol, een vriend was die zich vaak krankzinnig gedroeg.

"Ik weet nog mijn eerste dag bij de club: ik was in mijn hotelkamer en iemand klopte opeens op mijn deur. Ik deed open en Paul stond daar, halfnaakt, met een dienblad en wat champagne om mij te verwelkomen", aldus Winter in gesprek met FourFourTwo. De oud-voetballer zegt warme herinneringen te hebben aan Gascoigne, met wie hij veelvuldig omging.

"Een keer waren mijn vrouw en ik aan het lunchen en Paul was toevallig in hetzelfde restaurant met zijn vriendin. Ik zag hem eerst niet, maar toen ze klaar waren, zei Paul tegen de ober: 'Mijn vriend Aron gaat betalen'. Hij riep naar mij en toen ik hem zag, stak ik mijn hand omhoog om hem te begroeten. Dus hij zei vervolgens tegen de ober: 'Zie je, Aron zegt dat het goed is. Toen ik klaar was met eten, was ik geschokt door de rekening, omdat ik nooit zoveel had gegeten! De ober zei toen tegen mij dat Paul had gezegd dat ik zou betalen. Toen begreep ik wat er gebeurd was."

"Ik vond het wel grappig en Paul heeft me later alles terugbetaald", aldus Winter, die erkent dat Gascoigne destijds ook drankproblemen had: "Hij dronk soms inderdaad teveel. Hij hield niet van vliegen, dus toen we met de ploeg gingen reizen, bestelde hij een cognac voor zichzelf om te kalmeren. Hij was echt een goede vriend. Het doet mij pijn dat hij de afgelopen jaren gezondheidsproblemen heeft. Hij was een ongelooflijke speler, een van de besten ooit van Engeland."