‘We wilden Kuyt als trainer, maar hij gaat meer doen bij Feyenoord’

Dirk Kuyt zette vorig seizoen na het winnen van de landstitel met Feyenoord een punt achter zijn loopbaan als voetballer. De voormalige aanvoerder van de Rotterdammers zal in de toekomst echter waarschijnlijk weer in officiële hoedanigheid terugkeren in De Kuip, aangezien hij een functie als hoofdtrainer bij jeugdliefde Quick Boys heeft laten schieten ten faveure van Feyenoord.

De amateurclub uit Katwijk schoof uiteindelijk technisch manager Gert Aandewiel door als opvolger van de ontslagen trainer Jan Zoutman: “We hadden eigenlijk onze pijlen gericht op Dirk Kuyt. Hij gaat dit jaar als het goed is zijn trainersdiploma halen. En om een jaar ervaring op te doen, hadden wij graag gezien dat hij als hoofdtrainer van Quick Boys op de bank zou gaan zitten. Maar dat kon helaas niet doorgaan...”, vertelt Aandewiel aan Omroep West.

Kuyt gaat volgens de voormalige coach van onder meer Sparta Rotterdam, NAC Breda en FC Oss namelijk weer aan de slag bij Feyenoord: “Hij heeft een contract met hen volgend jaar. De ins en outs moet hij zelf op het juiste moment naar buiten brengen, maar daar gaat hij veel meer doen.”

Toen Kuyt niet haalbaar bleek, meldde Quick Boys zich bij Aandewiel en die hoefde niet lang na te denken over het aanbod: “Het is mijn eigen club. Nee zeggen is dan niet zo snel een optie. Dus ik heb ja gezegd. Ik had het volgend seizoen heel graag met Dirk samen gedaan. Maar dan zou ik meer een mentorrol hebben gehad”, sluit de trainer, die zich ten doel heeft gesteld om dit seizoen te promoveren, af.